Характеристика Описание Год создания 2019 г. Владелец Dragon Money N.V Место регистрации Остров Кюрасао Лицензия Curacao Gaming License #365/JAZ Виды развлечений Игровые автоматы, лайв-дилеры, джекпоты, краш-игры, Dragon Dungeon, Double game, Tickets, Plinko, Nvuti Провайдеры софта Microgaming, NetEnt, Endorphina, Igrosoft, Playson, Evolution Gaming, Pragmatic Play, Evoplay, Red Tiger, Push Gaming и 30+ других компаний Количество игр в ассортименте 500+ наименований Бонусы — Получите 50 монет за подписку на Телеграмм канал казино.

— За подключение уведомлений от сообщества Драгон Мани в ВК получите 30 монет.

— Ежедневно получайте 15 монет на свой счет как постоянный бонус.

— Каждые 5 минут приходит 1 монета на ваш счет как постоянный бонус. Программа лояльности Конечно, имеется VIP-программа, которая включает пять уровней. Повышение уровня происходит путем внесения депозитов. Языки Русский Доступные платформы Для компьютеров и ноутбуков доступна полная версия, а для портативных гаджетов предоставляется мобильная версия. Минимальный депозит 100 рублей Максимальный вывод выигрышей 10 рублей или 100 монет Платежные методы Вы можете использовать банковские карты Visa и Mastercard, электронные кошельки ЮMoney, QIWI, Piastrix, а также криптовалюту Tether и Kvitum. Срок зачисления депозитов Моментально Срок вывода выигрышей 0-48 часов Служба поддержки клиентов Круглосуточный лайв-чат, электронная почта

За 4 года работы платформа Dragon Money смогла завоевать широкую аудиторию, превышающую 5 миллионов человек. Казино не только предлагает стандартные азартные развлечения, но и активно развивает свое собственное производство игр. В каталоге Dragon Money вы найдете такие игры, как Plinko, Dragon Dungeon, Double и множество других увлекательных вариантов. Оценить весь ассортимент портала можно сразу после быстрой регистрации. Обратите внимание, что к игре допускаются только лица, достигшие 18-летнего возраста.

Мы гордимся тем, что предлагаем нашим игрокам не только разнообразные и захватывающие игры, но и безопасную и надежную игровую платформу. Мы стремимся обеспечить нашим клиентам лучший игровой опыт, предлагая высокое качество графики и звука, быстрые выплаты выигрышей и конфиденциальность данных. Мы также предлагаем различные бонусы и акции, чтобы наши игроки могли получить дополнительные возможности для выигрыша.

Официальный сайт казино Драгон Мани

Мы понимаем, что безопасность и надежность являются ключевыми факторами для наших игроков. Поэтому мы применяем самые современные технологии защиты данных, чтобы гарантировать конфиденциальность и безопасность каждого игрока. Мы также сотрудничаем только с проверенными и лицензированными поставщиками игр, чтобы обеспечить честность и непредвзятость результатов.

Мы приглашаем вас присоединиться к нам и испытать удовольствие от игры в нашем казино. Зарегистрируйтесь сейчас и получите доступ к нашей увлекательной игровой коллекции, эксклюзивным бонусам и возможности выиграть крупные денежные призы. Будьте уверены, что в нашем казино вы найдете все, что нужно для захватывающего и прибыльного игрового опыта.

Преимущества казино Dragon Money

Миллионы игроков выбирают онлайн-казино Dragon Money в течение последних 4 лет по нескольким причинам:

1. Большой выбор развлечений. Список игр в казино Dragon Money постоянно пополняется продуктами от лучших разработчиков индустрии и насчитывает уже свыше 500 наименований. Здесь каждый игрок сможет найти что-то по своему вкусу и насладиться увлекательным геймплеем.

2. Официальная лицензия Кюрасао. Платформа онлайн-казино Dragon Money работает легально и ее деятельность контролируется одним из крупных регуляторов мира iGaming. Это гарантирует игрокам безопасность и честность игры.

3. Приятный дизайн и удобный интерфейс. На сайте казино преобладают светлые оттенки — белый и желтый, что создает приятную атмосферу. В личном кабинете игрока все разделы находятся в удобном месте. Боковое меню содержит категории игр, контакты казино (ссылки на социальные сети), а также кнопки для изменения звукового режима и темы страницы (темная/светлая). Кнопка в левом верхнем углу открывает основное меню, через которое пользователи могут попасть на главную страницу, в разделы «Помощь», «Бонусы», «Дивизионы» и свой собственный профиль.

4. Большой выбор бонусов. В казино Dragon Money игроки могут активировать различные бонусы, выполнив базовые действия. Например, за подписку на канал казино в Телеграме игроки получают +50 монет на свой счет. Это дает дополнительные возможности для игры и повышает шансы на выигрыш.

5. Щедрая программа лояльности. Продвигаться по 5 доступным уровням программы лояльности в казино Dragon Money очень просто — достаточно пополнять счет и запускать любые игры из ассортимента. Каждый новый статус приносит уникальные подарки — сниженную комиссию на выплаты, наборы стикеров, возможность общаться в чате с другими игроками и многое другое.

6. Быстрые платежи. Обычно время обработки заявки на вывод средств не превышает 48 часов, а депозиты начисляются мгновенно. Это позволяет игрокам быстро получать свои выигрыши и без задержек наслаждаться игрой.

7. Разнообразие платежных методов. В казино Dragon Money игроки могут осуществлять финансовые операции через банковские карты, электронные платежные системы, кошельки и даже криптовалюту. Это обеспечивает удобство и гибкость при пополнении счета и выводе выигрышей.

8. Легкая регистрация. Чтобы стать клиентом казино Dragon Money, пользователю нужно выбрать социальную сеть из списка и авторизоваться через нее. Данные можно сохранить в браузере, чтобы в дальнейшем попадать в личный кабинет в один клик. Это упрощает процесс входа и позволяет быстро начать игру.

Условно вебсайт казино Dragon Money можно разделить на несколько частей:

1. Боковая часть. Она предназначена для навигации по игровому ассортименту и перехода на официальные страницы казино в социальных сетях. В нижней части панели игроки могут включить или отключить звук вкладки, посмотреть уведомления и поменять тему страницы со светлой на темную и наоборот.

2. Футер сайта. В нижней части страницы находится основная информация об операторе: лицензия, данные о компании-владельце, соглашение, правила сообщества, условия и положения.

3. Рекламный баннер посередине главной страницы. На нем публикуется информация об актуальных акциях и турнирах, а также оповещаются игроки о важных новостях.

4. Бургер меню и кнопка «Play Now». При нажатии на клавишу в левом верхнем углу открывается горизонтальная панель с разделами «Главная», «Помощь», «Бонусы», «Дивизионы» и «Профиль». Навигация по секциям осуществляется в один клик, а прогрузка страниц занимает считанные секунды.

5. Кнопка «Кошелек» и баланс игрока. Эта клавиша используется для перехода в финансовый отдел сайта, где пользователи могут оформлять депозиты и выводить свои выигрыши.

6. Иконка пользователя в правом верхнем углу страницы. Нажав на нее, игрок получает базовые сведения о своем профиле. На панели есть быстрые кнопки для изменения темы, отключения звука и выхода из системы. Через кнопку «Личный кабинет» можно перейти в настройки, чтобы изучить более подробную информацию о дивизионе, безопасности страницы, истории платежей и многом другом. Там же игрокам предлагается создать свой уникальный аватар с помощью конструктора, где есть функция смены прически, тела, одежды, лица, аксессуаров и фона.

Лицензия казино Dragon Money

Онлайн-казино Dragon Money работает по официальной лицензии Кюрасао №365/JAZ. Подробная информация о документе находится в футере. Для получения дополнительной информации о лицензии, провайдере и официальном сайте казино можно кликнуть по яркому логотипу с надписью «Gaming Curacao». Система автоматически перенаправит вас на соответствующую страницу, где вы найдете все необходимые данные.

Таким образом, казино Dragon Money предлагает своим игрокам широкий выбор развлечений, легальность и контроль со стороны регуляторов, удобный интерфейс, разнообразные бонусы, программа лояльности, быстрые платежи, различные платежные методы, легкую регистрацию и возможность настройки своего профиля. Все это делает игру в казино Dragon Money увлекательной и комфортной.

Игры в казино Dragon Money — это одно из основных преимуществ онлайн-казино. Здесь вы найдете более сотни развлечений от таких провайдеров, как NetEnt, Quickspin, Microgaming, Playtech, Play’n GO, Evolution Gaming и более 30 других. Каталог постоянно обновляется новыми играми. В Телеграм-канале казино администрация публикует характеристики новых автоматов, включая их тематику, уровень волатильности, процент RTP, максимально возможные выигрыши и лимиты по ставкам.

Одной из необычных игр в казино является Plinko. В ней игроку необходимо установить ставку, выбрать уровень риска и количество пинов (размер пирамиды). Затем из верхней части пирамиды выпрыгивает шарик, который начинает спускаться по пирамиде, но его траекторию постоянно меняют встречающиеся на пути колышки. В конце игры шарик опускается в одну из ячеек, каждой из которых присвоен индивидуальный коэффициент. Выигрыш игрока составляет сумму начальной ставки, умноженную на полученный множитель.

В казино Dragon Money также доступны и лотереи. Для участия в них игроку необходимо приобрести билет. Стоимость билета зависит от суммы возможного выигрыша. В категории представлены три варианта билетов: зеленый, красный и оранжевый. Каждый из них имеет свою стоимость и потенциальный выигрыш. Для победы в лотерее игроку необходимо собрать совпадение одинаковых чисел в линии, которые могут быть как горизонтальными, так и вертикальными, а также по диагонали.

Для любителей приключений в казино представлена игра Dragon Dungeon. В ней игроку предстоит исследовать подземелье в поисках сокровищ. На каждом уровне находится сундук с поощрениями, но забрать его не так просто, так как в любой момент из ниоткуда может появиться огнедышащий дракон. Чтобы открыть сокровищницу, игрок должен собрать все бонусные фишки, такие как звезды и драконы, и при этом не попасть в лапы дракона. В сундуках находятся ценные призы и множители, которые значительно увеличивают выигрыш.

В разделе игр с лайв-дилерами вы сможете насладиться атмосферой настоящего казино. Здесь вы сможете сыграть в рулетку, покер, баккару и другие азартные игры не с искусственным интеллектом, а с реальным крупье и соперниками. Дилер контролирует весь процесс игры, принимает ставки, раздает карты, раскручивает колесо рулетки, фиксирует результаты и оглашает имена победителей в конце игры. Такой подход сохраняет атмосферу наземных казино и мотивирует пользователей на новые выигрыши.

Игры от «Драгон мани»

В Jackpot Classic перед началом игры все участники делают ставку, которая формирует общий банкролл. Затем начинается раунд, в котором весь банк разыгрывается между игроками. Шанс сорвать куш есть у каждого, но достанется он лишь одному. Чем больше сумма начальной ставки, тем выше вероятность забрать все.

Double игры — это своеобразная версия онлайн-рулетки. В ней представлены 54 ячейки разных цветов: черные, желтые, красные и зеленая. Каждый цвет имеет свой коэффициент, который умножается на начальную сумму ставки. Для участия в игре вам необходимо предположить, на каком цвете остановится шарик, и сделать ставку на соответствующую ячейку. Если ваш прогноз оказывается верным, ваша ставка умножается на коэффициент ячейки и перечисляется на ваш счет в казино.

Crash игры — это захватывающий и непредсказуемый формат игры. Игроки заключают пари, и начинается раунд. На экране отображается график и объект, который постепенно набирает высоту. Чем выше объект поднимается, тем больше становится множитель. Задача игрока — вывести выигрыш до момента краша объекта, который может произойти в любую секунду. Если игрок не успевает, его ставка сгорает.

Nvuti игры — это мгновенная игра, в которой участнику предстоит самостоятельно определить процент выигрыша, сделать ставку и попытать удачу. Для участия в игре необходимо указать сумму пари и диапазон, в котором будет находиться случайное число. Если ваш прогноз оказывается верным, вы выигрываете деньги, в противном случае сумма ставки отправляется в банк казино.

В казино Dragon Money также представлены традиционные азартные игры со слотами. В списке доступны популярные автоматы, такие как Sweet Bonanza, Gates of Olympus, The Dog House, Big Bamboo, Razor Shark и The Dog House Megaways. Большинство из них имеют процент RTP, превышающий средний показатель в 96%. Игры можно запускать в режиме Демо без депозита. Также есть возможность сортировать игры по провайдеру или искать конкретный слот по названию.

В казино Dragon Money вы найдете широкий выбор разнообразных игр, которые позволят вам насладиться азартом и получить новые выигрыши. Все игры представлены в профессиональном и креативном стиле, чтобы создать максимально комфортную и увлекательную атмосферу для игроков.

Как зарегистрироваться в казино Dragon Money?

Регистрация является обязательной процедурой для всех пользователей казино Dragon Money. Без аккаунта в системе посетители не смогут даже запустить демо-версию игр из ассортимента. Чтобы создать профиль в Dragon Money, следуйте этой инструкции:

1. Перейдите на официальный сайт казино или откройте актуальное зеркало.

2. На главной странице нажмите на желтую кнопку «Регистрация».

3. В казино можно создать аккаунт только через социальные сети, стандартный метод регистрации через контактные данные не предусмотрен.

4. Выберите социальную сеть или почтовый сервис из списка, такие как Яндекс, Google, ВКонтакте или Steam.

5. Войдите в свой профиль в выбранном сервисе.

6. После регистрации вы автоматически попадете в личный кабинет, где вам станут доступны все функции онлайн-казино Dragon Money. Вы сможете пополнить счет или протестировать опции из каталога бесплатно.

Будьте уверены, что ваша регистрация в казино Dragon Money будет выполнена успешно, и вы сможете наслаждаться всеми преимуществами, которые предлагает это онлайн-казино.

Как войти в казино Драгон Мани?

Чтобы авторизоваться в личном кабинете казино Драгон Мани, вам необходимо выполнить следующие шаги: откройте веб-сайт казино, затем в правом верхнем углу нажмите на кнопку «Войти». После этого выберите социальную сеть, к которой привязан ваш аккаунт казино, и войдите в нее, используя свои личные данные.

Как вывести деньги из казино Драгон Мани?

Перед тем, как вывести средства, убедитесь, что вы отыграли все полученные бонусы в соответствии с установленными требованиями. Заработанные в играх деньги становятся вашими автоматически, без необходимости выполнения дополнительных условий. Если вы планируете вывести свой выигрыш из казино Драгон Мани, выполните следующие действия: авторизуйтесь в личном кабинете, затем в правом верхнем углу нажмите на кнопку «Кошелек». В финансовом разделе выберите вкладку «Вывод». Затем укажите предпочтительный способ выплаты. В списке доступны банковские карты, электронные кошельки и криптовалюта. Введите сумму, которую вы хотите вывести, в монетах. Система автоматически переведет эту сумму в вашу валюту. Затем укажите номер своего счета или карты. Пройдите проверку «Я не робот» и нажмите кнопку «Вывод» для создания запроса на вывод средств.

Промокоды для казино Драгон Мани

Промокоды — это специальные комбинации символов, которые активируют дополнительные бонусы. Вы можете найти актуальные промокоды несколькими способами: в социальных сетях казино Драгон Мани. Администрация казино ведет профили во ВКонтакте и в Telegram; на форумах игроков в интернете. Азартные пользователи с удовольствием делятся полезной информацией друг с другом. Вы также можете искать промокоды напрямую в сети. Чтобы активировать промокод, вам нужно зайти в личный кабинет и открыть вкладку «Бонусы». В нижней части страницы находится поле для ввода промокода. Введите код и нажмите «Активировать».

Бонусная программа казино Dragon Money

В отличие от других казино, здесь нет наград за регистрацию или пополнение счета. Однако игроки имеют возможность получать регулярные бонусы на свой счет и монеты за выполнение базовых заданий. В разделе «Бонусы» представлены как постоянные, так и временные предложения. Например, вы можете получить 50 монет за подписку на Телеграмм-канал казино и подключение двухфакторной аутентификации. Также за подключение уведомлений от группы Драгон Мани в ВК вы можете получить 30 монет. Ежедневно вам будут начисляться 15 монет, просто зайдите в свой профиль и активируйте их. Кроме того, каждую минуту вы можете получить 1 монету в рамках акции, которая действует с 10 утра до 12 ночи.

Дивизионы

Кроме бонусов, в казино Dragon Money есть также программа лояльности под названием «Дивизионы». Первый статус в этой программе — «Игрок» — вы получаете автоматически после регистрации. Чтобы продвигаться дальше в программе, вам необходимо делать депозиты на определенную сумму каждый месяц. Каждый дивизион имеет свои требования и открывает свои особенные поощрения.

На статусе «Игрок» у вас есть доступ только к ежедневным наградам. Перейдя на статус «Янтарь», который требует пополнения счета на сумму 300 рублей в месяц, вы получите возможность перевода монет и набор стандартных стикеров. Статус «Нефрит» требует пополнения на сумму 1000 рублей в месяц и открывает доступ к премиальным стикерпакам, дополняя предыдущие поощрения. Перейдя на статус «Аметист», который требует пополнения на сумму 5000 рублей в месяц, вы получите возможность показывать свои сообщения в чате. Без этого вы не сможете полноценно участвовать в беседе. Статус «Золото» требует пополнения на сумму 10 000 рублей в месяц и предоставляет игрокам все предыдущие привилегии, а также снижает комиссию на вывод выигрышей.

Начиная новый месяц, статусы обнуляются, и чтобы вернуть свой дивизион, вам нужно снова пополнить счет.

Мы надеемся, что вам понравится наша бонусная программа и программа лояльности «Дивизионы». Мы стремимся предоставить нашим игрокам максимальное удовольствие от игры и вознаграждать их за активное участие.

Как скачать казино Драгон Мани – мобильная версия Играть

Разработчики онлайн-казино Драгон Мани пока не выпустили отдельное мобильное приложение для iOS и Android. Однако, для тех, кто предпочитает играть с портативных устройств, доступна браузерная версия сайта. Чтобы воспользоваться ею, вам потребуется выполнить несколько простых шагов.

В первую очередь, запустите любой веб-обозреватель на вашем гаджете, такой как Opera, Chrome, Safari и т.д. Затем введите ссылку на сайт Драгон Мани в адресной строке или воспользуйтесь поисковиком для его поиска. После этого авторизуйтесь в системе и начинайте играть.

Мобильная версия казино Драгон Мани полностью идентична десктопной версии по интерфейсу, дизайну и функционалу. Она адаптируется под любые габариты и технические характеристики портативных устройств, обеспечивая комфортный геймплей на небольших телефонах и планшетах.

Телеграм казино Драгон Мани

Если вы предпочитаете использовать Телеграмм, вы можете найти ссылку на официальный канал казино в боковом меню сайта. Просто нажмите на логотип соцсети и на открывшейся странице подтвердите переход по ссылке. Затем подпишитесь на обновления.

В Телеграмм-канале администрация казино публикует различную полезную информацию, включая актуальные зеркала для обхода блокировок, промокоды для активации дополнительных бонусных монет, описание грядущих новинок в ассортименте, а также новости о турнирах и прочих мероприятиях.

Контакты казино Драгон Мани

У казино Драгон Мани также есть страница во ВКонтакте. Ссылка на нее размещена в том же боковом меню. Вы можете использовать этот профиль для получения актуальной информации о деятельности оператора или для связи с администрацией.

Если у вас возникли вопросы или проблемы, вы также можете связаться с сотрудниками казино по электронной почте. Просто отправьте письмо на адрес [email protected].

Для получения быстрой консультации вы можете воспользоваться круглосуточным лайв-чатом прямо на сайте. Среднее время ответа на вопрос составляет всего 5 минут.

Отзывы о казино

Платформа Драгон Мани имеет довольно высокий рейтинг во многих обзорах. В сети можно найти как положительные, так и отрицательные отзывы о казино.

В положительных комментариях игроки отмечают широкое разнообразие каталога игр, безопасный геймплей, быстрые выплаты и продуманную, щедрую программу лояльности.

Негативные отзывы чаще всего оставляют пользователи, у которых ставки неудачно сыграли. Чтобы игровой процесс был максимально приятным, рекомендуется грамотно распределять денежные средства и не ожидать миллионных выигрышей. В азартных развлечениях большую роль играет случайность. Новичкам лучше предварительно опробовать софт в демо-режиме, а затем переходить к игре на реальные деньги.

Надеемся, что эта информация поможет вам насладиться игрой в казино Драгон Мани и получить максимальное удовольствие от игрового процесса.